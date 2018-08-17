İşçilerin tazminatı köy sattırdı

İlhan ve Ayten Uymaz çifti, 2014 yılında Aktepe Köyü Muhtarlığı'na ait restoranda işe başladı. Yaklaşık 2 yıl çalıştıktan sonra işten çıkarılan Uymaz çifti, konuyu yargıya taşıdı. Mahkeme sonucunda Uymaz çiftine, 200 bin lira tazminat ödenmesine karar verildi.

Köy muhtarlığı bu miktarı ödemeyince, muhtarlığa ait 33 taşınmaz satılığa çıkarıldı. İhale usulü yapılan satıştan muhtarlık yaklaşık 3 milyon lira aldı. Satış sonrası Uymaz çifti de alacaklarını tahsil etti.

Uymaz çiftinin avukatı Zekeriya Onur Özkan, müvekkillerinin haklı alacaklarını 4 yıl sonra tahsil ettiklerini belirterek, şunları kaydetti:

"Söz konusu işçiler bize başvurdu. Arabuluculuk müessesine başvurduk. Sonuç alamayınca söz konusu davamızı açtık. Davamızı kazandıktan sonra Aktepe köyü muhtarlığının camisi ve mezarlığı hariç tüm gayrimenkullerini sattırdık.

İşçiler, söz konusu haklı alacaklarını aldılar. Bugün teşekkür ettiler. Diğer iş verenlere de bunun örnek olmasını dileriz. İşçilerin alacağı 200 bin liraydı. Tüm gayrimenkullerin değeri 3 milyon gibi bir rakamdı."

Muhtar Halil Demirtaş da köye ait yerlerin, değerinden daha az meblağlara satıldığını belirtti.

Dava açınca kazandı

Restoranın borçlarının geçmişten bugüne intikal ettiğini ileri süren Demirtaş, şöyle devam etti:

"Burada çalışan işçimiz de 2014 yılında, benim dönemimde yaklaşık 6 ay çalıştı. Daha önceki muhtar döneminde bifiil çalışıyordu. Karı koca çalışan işçimizden biri, gelmediği günlerin bile parasını almak istedi.

Annesinin vefatından dolayı 15 gün gelmemişti. Bize de herhangi bir belge filan sunmadığından bu kişiye biz sadece çalıştığı gün kadar para ödeyeceğimizi söyledik. Bu kişi bize artık işe gelmeyeceğini söyledi. Yaklaşık 4 gün işe gelmeyince noterden ihtarname çekildi ve işten çıkarılmış oldu.

Daha sonra kendisi tazminat davası açtı ve kazandı. Bizle uzlaşmadan icra takibinde bulundular. Köyümüzün 36 tarla, arsa ve gayrimenkulü, icra takibiyle satışa çıkarıldı. Açık ihale usulüyle 34'ü satıldı 2'si kaldı. Bunlar katılımcılar dahilinde satıldı. Arsalarımız düşük meblağda satıldı."

Köy sakinlerinden Mustafa Akbaş da muhtarlığın çok borcu olduğunu iddia ederek, "Kullandığımız ve kullanmadığımız tüm arazilerimiz satıldı. Altınevler'de arsalarımız vardı, onlar da satıldı. Şimdi köyümüzün bir geliri yok. Köylü aç." dedi.

Kaynak: AA