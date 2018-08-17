Boyabat'ta "2. Domates Festivali" gerçekleştirildi

Boyabat Belediyesi ile İlçe Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü tarafından düzenlenen festival, Kemaldede Camisi yanındaki alanda gerçekleştirildi.

Boyabat Belediye Başkanı Şefik Çakıcı, festival ile üreticileri ve köylüleri destekleyerek , şehirde farkındalık oluşturmayı amaçladıklarını söyledi.

Boyabat kalesi türü çeltiğin ekiminin de yaygınlaştığında bu alanda da festival gerçekleştireceklerini belirten Çakıcı, "Boyabat, 57 metrelik seyir kulesi, cam terası, teleferiği, tarihi çarşısı, kültür merkeziyle 2023 yılında turizmin göz bebeği ve çekim merkezi olacaktır." dedi.

Festivalde düzenlenen domates yeme yarışmasında birinciliği Dilek Akça kazandı.

94 üreticinin katıldığı domates yarışmasında ise aroma ve tat kategorisinde Mehmet Gökdere, şekil ve renk kategorisinde Dilek Akça, ağırlık kategorisinde de Aysun Çoygar birinciliği elde etti.

Gazideretabaklı köyünün muhtarı Hüseyin Özcan ise jüri özel ödülünü almaya hak kazandı.

Tüm yarışmacılara katılım belgesi, Gazidere ve Gazideretabaklı köyleri domates üreticilerine de domates tohumluğuna katkılarından dolayı Tarım Bakanlığı Gen Bankası tarafından düzenlenen teşekkür belgesi verildi.

Festivalin düzenlenmesine katkılarından dolayı İlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürü Murat Usta ve jüri üyelerine de Başkan Çakıcı tarafından teşekkür belgesi sunuldu.

Festivale Boyabat Kaymakamlığına vekalet eden Durağan Kaymakamı Akın Oruç, İlçe Emniyet Müdürü Yusuf Gül, İlçe Jandarma Komutanı Teğmen Murat Keskin, Sinop İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Mehmet Demircan, İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdür Yardımcısı Fatih Danacıoğlu ile diğer davetliler katıldı.

Kaynak: AA