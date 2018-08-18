Toplu iğneleri sanata dönüştürüyor

Muğla Bodrum'da kalem gibi kullandığı toplu iğnelerle resim yapan sanatçı Tuncay Yurtsever, en az 50 bin toplu iğneden oluşan tablolarıyla ve ilginç eserleriyle dikkat çekiyor.

Emekli Yurtsever'in içinde farklı deniz ürünleri, çakıl taşı ve toplu iğne tablolarını sergilediği evi müzeyi andırıyor.

Toplu iğneyle resim sanatına başlamadan önce gözü gibi baktığı süs tavuklarını elleriyle besliyor. Daha sonra evinin sahilinde toplu iğneyle resim yapmaya başlayan Yurtsever, radyoda çalan eski şarkılar eşliğinde sanatını icra ediyor.

13 yıldır toplu iğneyle resim yapan sanatçı, şimdiye kadar 73 tabloda 750 kilodan fazla toplu iğne kullandığını ve bir tablonun 3-4 ayda tamamlandığını söyledi.

Hobi olarak başladı

Tablolarını görmek için yerli yabancı turistlerin yanı sıra çok fazla öğrencinin evine geldiğini belirten Yurtsever, hobisini geliştirip dünya çapında adını duyurmanın mutluluğunu yaşadığından bahsetti.

Farklı bir sanatla uğraşmak istediği için araştırma yaptığını ve sonuçta toplu iğneyle resim yapmaya başladığını belirten Yurtsever şunları konuştu:

"Bir tane yaptım, herkes çok ilgilendi. Bu beni yüreklendirdi ve devam ettim. Tablolar çoğalınca araştırmalar yapmaya başladım. Daha önce toplu iğneyle resim yapana rastlamadım."

Kesin sonuç almak için yabancı bir araştırma şirketiyle anlaşan Yurtsever, bu firma aracılığıyla dünyanın farklı yerlerinde resimle ilgilenen müze ve atölyelere 70 bin mail attıklarını söyledi.

Toplu iğneden yaptığı Zeki Müren portresini Zeki Müren Müzesi'ne hediye ettiğini belirten Yurtsever, şöyle konuştu:

"Toplu iğneden Zeki Müren portresini müzeye hediye ettim. Bodrum ve Muğla'daki özel müzelere ve üniversitelere portreler hediye ediyorum. Bu konuda da takdir topluyorum. Şu ana kadar 73 tablom var. Bunlarda en az 50 bin toplu iğne kullanıyorum. Tablolarımızı kesinlikle çizmeden yapıyorum. Bir ressam fırçasını alırken, ben toplu iğne alıyorum ve tuvale batırıyorum."

"Dünyanın bir çok yerinden ziyarete geliyorlar"

Yurtsever, çalışmasını duyup dünyanın birçok bölgesinden kendisini ziyarete gelenlerin olduğunu, Japonya ve Rusya'dan da ziyaretçi ağırladığını anlattı.

Sanatını yeni nesillere aktarmak için girişimde bulunduğunu anlatan Yurtsever, "Bazı insanlar yapabilirim diye bu işe başlıyor ancak sabrın sınırlarını zorladığı için ter basıyor. Daha sonra yapmayı bırakıyorlar" diye konuştu.

Yaşamı boyunca bu mesleği devam ettirmeyi isteyen Yurtsever, "İnsan yaşlandıkça hobilerinin olması gerektiğini daha iyi anladım. Bu işi uzun yıllar sürdürmeyi düşünüyorum" dedi.

Kaynak: AA