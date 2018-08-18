Kars kazı sıcak havalarda Çıldır Gölü'nde serinliyor

Kars'ta yaz boyunca meralarda beslenen kazlar, şu sıralar çobanları nezaretinde Kars ile Ardahan sınırları arasında yer alan, kışın yüzeyi tamamen buz tutan bölgenin ikinci büyük gölü olan 1959 rakımlı Çıldır Gölü'ne götürülüyor.

800 kazını Çıldır Gölü'nde serinletiyor

Kars Arpaçay Doğruyol Köyü'nde kaz besiciliği yapan 40 yaşındaki Cantaş Uzunçayır da göl kenarındaki çayırda beslenen 800 kazını Çıldır Gölü'nde serinletiyor.

Cantaş Uzunçayır, kazlara özenle baktıklarını belirterek "800 kazım var, bunları sabahları yemliyoruz, daha sonra Çıldır Gölü'nün kenarına getiriyoruz. Burada çimenlerde beslenen ve göle giren kazları daha sonra eve götürüp tekrar yemliyoruz" dedi.

"Kazlarla göle girip serinliyoruz"

Çıldır Gölü'ne giren kazların bir daha çıkmak istemediğini anlatan Uzunçayır, şunları söyledi:

"Kazlarla göle girip serinliyoruz. Kazlarla suda yüzmek keyifli oluyor, suyu seven kazlar çıkmak istemiyor. Kaz Kars bölgesi için önemli bir gelir kaynağı, doğal olarak besliyoruz. Burada her ailede 20-30 tane kaz var, bu kazlar büyüdükten sonra kesilip kurutularak kışın yeniliyor.

Kazlarımızı, Doğu Anadolu Bölgesi'nin en büyük ikinci gölü olan Çıldır Gölü'nde serinletiyoruz. Hayvanlarımız burada çok doğal ve güzel besleniyor. Buranın kazları çok güzel herkese tavsiye ederiz, damak tadına çok uygun ve güzel eti var. Yöremiz önceden bal ve kaşarıyla meşhurdu şimdi kazıyla."

Kaynak: AA