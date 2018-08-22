Van’da PKK’nın sözde sorumlusu yakalandı

Van Valiliği'nden yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Esenyamaç Tuluklu bölgesinde daha önce teslim olan ve yakalanan bölücü terör örgütü mensuplarının ifadeleri doğrultusunda operasyon düzenledi.

Saldırı hazırlığında oldukları bilgisi alınan teröristleri etkisiz hale getirmek amacıyla 21-22 Ağustos'ta "Şehit Uzm.J.III.Kad.Çvş.İhsan Kaya" operasyonu gerçekleştirildi.

Operasyon kapsamında bölücü terör örgütünde sözde sorumlu düzeyde faaliyet gösteren bir terörist, terörist kıyafeti, uzun namlulu silahı, mühimmatı ve 2 el bombası ile sağ olarak ele geçirildi.

Söz konusu terörist, güvenlik güçlerine, uzun süredir terör örgütünden kaçmak üzere plan yaptığını ancak fırsat bulamadığını, ayrıca diğer sorumlu düzeyde bulunanlar da dahil olmak üzere birçok teröristin güvenlik güçlerine sığınmak için fırsat kolladığını belirtti.

PKK'lı teröristin üzerinde M-16 piyade tüfeği ve 5 dolu şarjör ile 2 yabancı menşeli el bombası ele geçirildi.

Bölgede halkın huzur ve güvenliğini sağlamaya yönelik operasyonlar devam ediyor.

Kaynak: AA