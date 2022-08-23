Akçaabat ilçesine bağlı Çiçeklidüz Mahallesi'nde bir davette misafirlere tavuk, pilav ve ayran ikram edildi.

Yemeğin ardından rahatsızlanan 22 kişi, kentteki hastanelere başvurdu.

Gıda zehirlenmesi şüphesiyle Kanuni Eğitim ve Araştırma Hastanesi, KTÜ Farabi Hastanesi, Haçkalı Baba Devlet Hastanesi ve Fatih Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alınan bu kişilerin hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.