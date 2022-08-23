Haber Giriş: 23 Ağustos 2022 Salı 11:29Son Güncelleme: Kaynak: İHA
1 kilogram bal 17 bin liraya satıldı
[Fotograf: AA]
Artvin’de düzenlenen bal festivalinde, coğrafi işaretli Hatila balı açık arttırma ile 17 bin liraya satıldı.
Artvin merkeze bağlı Taşlıca köyünde bu yıl 2'ncisi düzenlenen "Hatila Bal Şenliği" renkli görüntülere sahne oldu. Balla ilgili yarışmaların yapıldığı, horonların oynandığı şenlikte ilk kez bal ağası seçildi.
1 kilogramlık Hatila balı açık arttırma ile satışa çıkarıldı. Balı, 17 bin liralık teklifi veren Yücel Demirci aldı. Demirci, aynı zamanda festivalin bal ağası seçildi.
1349 bitki türüne sahip Hatila Vadisi Milli Parkı'nda üretilen Hatila Balı, Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından geçtiğimiz yıl coğrafi işaret belgesi almıştı.
Etiketler: Arıcılık Coğrafi İşaretler
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