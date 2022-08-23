Gaziantep - Nizip Otoyolu'nda meydana gelen ilk kazada bir araç şarampole uçmuştu.

Canlı yayın için Şanlıurfa'ya giden İHA muhabirleri Umut Yakup Tanrıöver ile Muhammet Abdülkadir Esen ise kazayı görenlerin yardım istemesi üzerine, olay yerinde durarak, araçta sıkışan Aziz Birdal'ı kurtarmak için başlatılan çalışmalara yardım etmişti.

Yolcu otobüsünün, olay yerindeki ambulans ve itfaiye araçlarına çarpması sonucu meydana gelen ikinci kazada, İHA muhabirleri, 3 sağlık görevlisi, 3 itfaiye erinin de aralarında bulunduğu 16 kişi olay yerinde hayatını kaybetmişti.

Kaza öncesi son görüntüler

Feci kazanın hemen öncesinde çekilen görüntülerde itfaiye ve sağlık ekipleri ile 2 muhabirin son anları yer aldı.

Can kurtarmak için seferber oldukları sırada hayatlarını kaybeden görev şehitlerinin çabası yürek burktu.

Görüntülerde, kurtarma ekipleri ilk kazada şarampole devrilen araçta sıkışan Aziz Birdal'ı ağır yaralı olarak araçtan çıkardıktan sonra sedye ile ambulansa taşıyordu.



Yaralının araçtan çıkarılmasına yardım eden İHA muhabiri Umut Yakup Tanrıöver sedye taşınırken cep telefonu ile görüntü çekiyordu. Muhammet Abdülkadir Esen ise sedyenin taşınmasına yardım ediyordu.

Bu görüntülerden saniyeler sonra İHA muhabirleriyle birlikte aynı karede yer alan itfaiye ve sağlık görevlileri feci kazada şehit oldu.