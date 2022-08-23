Adana’da farklı zamanlarda kuyumcu dükkanlarına giren şüpheli, `düğünümüz var, çeyrek altın alacağım` diyerek, altınlara kurdele taktırıp, paketletti.

`Bir çeyrek daha paketler misiniz?` diyip, kuyumcuyu oyalayan şüpheli, altınları çalarak kaçtı.

Polis ekipleri, güvenlik kamerasına da yansıyan ve aynı yöntemin kullanıldığı hırsızlıkla ilgili kuyumcuların şikayeti üzerine soruşturma başlattı.

3 kuyumcudan toplam 5 çeyrek ile 1 tam altın çaldı

3 kuyumcu dükkanından toplam 5 çeyrek ve 1 tam altın çalan Mustafa B., evine düzenlenen operasyonla yakalandı.

Zanlı, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.