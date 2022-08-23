Haber Giriş: 23 Ağustos 2022 Salı 10:05Son Güncelleme: Kaynak: DHA
'Düğünümüz var' diyerek 3 kuyumcudan 5 çeyrek, 1 tam altın çaldı
[Fotograf: DHA]
Adana’da, bir kişi farklı zamanlarda girdiği 3 kuyumcu dükkanından 'düğünümüz var' diyerek toplam 5 çeyrek ve 1 tam altın çaldı. Şüpheli, kuyumcuların şikayeti üzerine yapılan operasyon sonucu tutuklandı.
Adana’da farklı zamanlarda kuyumcu dükkanlarına giren şüpheli, `düğünümüz var, çeyrek altın alacağım` diyerek, altınlara kurdele taktırıp, paketletti.
`Bir çeyrek daha paketler misiniz?` diyip, kuyumcuyu oyalayan şüpheli, altınları çalarak kaçtı.
Polis ekipleri, güvenlik kamerasına da yansıyan ve aynı yöntemin kullanıldığı hırsızlıkla ilgili kuyumcuların şikayeti üzerine soruşturma başlattı.
3 kuyumcudan toplam 5 çeyrek ile 1 tam altın çaldı
3 kuyumcu dükkanından toplam 5 çeyrek ve 1 tam altın çalan Mustafa B., evine düzenlenen operasyonla yakalandı.
Zanlı, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.
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