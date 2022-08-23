Meteoroloji'nin kuvvetli yağış uyarısında bulunduğu Osmaniye’nin Sumbas ilçesinde etkili olan şiddetli rüzgar ve sağanak etkili oldu.

Rüzgar ve sağanak nedeniyle bazı çatılar zarar görürken, ağaçlar da kökünden devrildi.

İlçeye bağlı Yazıbozu Köyü'nde yola devrilen ağaçlar itfaiye ekiplerinin çalışması sonunda kaldırıldı.

Kapanan yol da yeniden trafiğe açıldı.