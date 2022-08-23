Haber Giriş: 23 Ağustos 2022 Salı 09:29Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Osmaniye'de kuvvetli rüzgar ağaçları yola devirdi
[Fotograf: İHA]
Osmaniye’nin Sumbas ilçesinde şiddetli rüzgar ve sağanak etkili oldu. İlçede kuvvetli rüzgar ağaçları yola devirdi. Kapanan yol ekiplerin çalışmasıyla yeniden ulaşıma açıldı.
Meteoroloji'nin kuvvetli yağış uyarısında bulunduğu Osmaniye’nin Sumbas ilçesinde etkili olan şiddetli rüzgar ve sağanak etkili oldu.
Rüzgar ve sağanak nedeniyle bazı çatılar zarar görürken, ağaçlar da kökünden devrildi.
İlçeye bağlı Yazıbozu Köyü'nde yola devrilen ağaçlar itfaiye ekiplerinin çalışması sonunda kaldırıldı.
Kapanan yol da yeniden trafiğe açıldı.
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