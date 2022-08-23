Haber Giriş: 23 Ağustos 2022 Salı 07:33Son Güncelleme: Kaynak: AA
Nefes borusuna kaçan dönerle hayatını kaybetti
[Fotograf: DHA]
Düzce’de tavuk döner alarak kaldırımda yemeye başlayan 68 yaşındaki İrfan Güler, dönerin nefes borusuna kaçması sonucu yaşamını yitirdi.
Kuyumcuzade Bulvarı üzerinde meydana gelen olayda bisikletiyle gelerek bir iş yerinden tavuk döner alan İrfan Güler, yaklaşık 200 metre ilerledikten sonra bisikletini kaldırıma koyarak tavuk döneri yemeye başladı.
Bu sırada dönerin nefes borusuna kaçması sonucu oturduğu yerde hayatını kaybetti.
Güler'in cenazesi savcının yaptığı incelemenin ardından otopsi için morga kaldırıldı.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Etiketler: Düzce
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