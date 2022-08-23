Haber Giriş: 23 Ağustos 2022 Salı 07:26Son Güncelleme: Kaynak: AA
TEM Otoyolunda kaza yapan otomobil alev aldı
[Fotograf: DHA]
TEM Otoyolu Kemerburgaz sapağında kaza yaptıktan sonra alev alan otomobil, kullanılamaz hale geldi.
TEM Otoyolunda Edirne istikametine seyreden, sürücülerinin ismi öğrenilemeyen otomobil ile servis minibüsü, Kemerburgaz sapağında çarpıştı.
Kazanın ardından alev alan otomobil yanmaya başladı.
Haber verilmesi üzerine olay yerine emniyet, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Emniyet görevlileri çevrede güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri de yangına müdahale etti. Yangın söndürülürken, otomobil kullanılamaz hale geldi.
Yaralı otomobil sürücüsünün hastaneye kaldırıldığı öğrenildi.
Kaza nedeniyle TEM Otoyolu Edirne istikametinde uzun araç kuyruğu oluştu.
Etiketler: İstanbul Trafik Trafik Kazası
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