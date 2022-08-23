Haber Giriş: 23 Ağustos 2022 Salı 05:47Son Güncelleme: Kaynak: AA
Sivas'ta çıkan kavgada 1 kişi bıçakla ağır yaralandı
Sivas'ta iki grup arasında çıkan kavgada bıçakla ağır yaralanan 1 kişi tedavi altına alındı.
Şeyh Şamil Mahallesi Hamza Yerlikaya Caddesi'nde iki grup arasında henüz belirlenemeyen nedenle kavga çıktı.
Kavgada bıçaklanan 23 yaşındaki İ.Y. ağır yaralandı.
Bilgi verilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Ambulansla Numune Hastanesi'ne kaldırılan İ.Y'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.
Olayın ardından şüpheliler A.D. ve S.D. gözaltına alındı.
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