Haber Giriş: 23 Ağustos 2022 Salı 04:02Son Güncelleme: Kaynak: AA
Konya'da kamyonetin çarptığı yaya hayatını kaybetti
[Fotograf: AA]
Konya'nın Ereğli ilçesinde kamyonetin çarptığı yaya hayatını kaybetti, sürücü yaralandı.
F.A. idaresinde kamyonet, Ereğli-Halkapınar kara yolu Çömleci Mahallesi'nde yol kenarında yürüyen Emine Duyar'a çaptı.
Duyar, olay yerinde hayatını kaybetti.
Yaralanan sürücü F.A. Ereğli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Etiketler: Konya
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