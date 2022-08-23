Haber Giriş: 23 Ağustos 2022 Salı 01:07Son Güncelleme: Kaynak: AA
Muğla'da trafik kazası: 1 ölü, 3 yaralı
[Fotograf: AA]
Muğla'nın Seydikemer ilçesinde iki otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.
56 yaşındaki Hüsamettin A. idaresindeki otomobil, Fethiye Kaş kara yolu Demirler mevkisinde, Fransız uyruklu Chloe Marie Charlotte R. yönetimindeki otomobille çarpıştı.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Kazada, sürücüler ile Bilal K. ve Vanessa Derya K. yaralandı. Yaralılar, sağlık ekibince Fethiye ilçesindeki hastanelere kaldırıldı.
Hüsamettin A, kaldırıldığı hastanede yapılan müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi.
Diğer yaralıların ise hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.
Etiketler: Muğla Trafik Kazası
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