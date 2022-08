Elbistan'daki mahalle muhtarları, ilçe merkezindeki İbrahim Karaoğlanoğlu Meydanı'nda, bazı mahalle muhtarları ile AK Parti Grup Başkanvekili Mahir Ünal arasında tartışma çıktığı iddiasına ilişkin basın açıklaması yaptı.

Elbistan Muhtarlar Derneği Başkanı Hayri Kale, 19 Ağustos Cuma günü Ünal'ın ilçeyi ziyaret ettiğini hatırlatarak, iddiaların gerçeği yansıtmadığını söyledi.

İlçedeki muhtarların Mahir Ünal'a karşıymış gibi bir haber çıktığını aktaran Kale, şöyle devam etti:

"Bilinçli olarak yapılan haberin programın arkasında kim varsa Elbistan muhtarları Mahir başkana tavır almış gibi bir pozisyon yarattı Türkiye'de. Bu kesinlikle yalandır. Yalan haberdir bunu kınıyoruz. Biz muhtarlar olarak kınıyoruz. Mahir bakanımdan da her zaman memnunuz"

''Elbistan'a çok hizmetleri var''

Muhtarlar ilçe merkezindeki İbrahim Karaoğlanoğlu meydanında toplanarak medyaya yansıyan haberlerin asılsız olduğunu dile getirdi.

Karaoğlan şunları söyledi:

''Sayın bakanımızla bizim hiçbir problemimiz olamaz muhtarlarla. Çünkü her zaman bizim yanımızda her şeyde koşuyor yanımıza Biz her gelmesinde kendisinin yanına gidiyoruz. Bunlar yalan haber teşekkür ediyorum kendisine sayın bakanıma Allah razı olsun Elbistan'a çok hizmetleri var. Vekilimizden Allah razı olsun yaptığı mahallem olsun memleketimiz olsun hepsinden mahalle muhtarlarımız olarak çok teşekkür ediyoruz. Biz çok memnunuz algı operasyonu yapıp da karalama kampanyası kimse yapmasın.''

Basın açıklamasının ardından muhtarlar ilçeye yapılan hizmetlerinden dolayı Mahir Ünal'a teşekkürlerini iletti.