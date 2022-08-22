Haber Giriş: 22 Ağustos 2022 Pazartesi 23:25Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kars'ta tanker sürüye çarptı: 3 kişi yaralandı, 17 büyükbaş hayvan telef oldu
Kars'ın Selim ilçesinde su tankerinin sürüye çarptığı kazada biri çocuk 3 kişi yaralandı, 17 büyükbaş hayvan telef oldu.
Kars'ın Selim ilçesinde İlhan Y. idaresindeki su tankeri, Selim-Kağızman kara yolunda ilçeye bağlı Cavlak köyü yakınlarında büyükbaş hayvan sürüsüne çarptı.
Kazada, sürücü ile yanındaki İsmail H. ve büyükbaş hayvanın altında kalan 8 yaşındaki Ayaz E. yaralandı. Su tankerinin çarptığı 17 büyükbaş hayvan ise telef oldu.
Olay yerine jandarma ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi, yol bir süre ulaşıma kapandı.
Yaralılar sağlık ekiplerince Selim Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Hayvanların kaldırılmasıyla yol yeniden ulaşıma açıldı.
Etiketler: Kars Trafik Kazası
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