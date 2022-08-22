Haber Giriş: 22 Ağustos 2022 Pazartesi 22:29Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Osmaniye'de yol çöktü: Tır ve otomobil çukura düştü
[Fotograf: İHA]
Osmaniye’nin Sumbas ilçesinde yağmur nedeniyle çöken yola seyir halindeki bir otomobil ve tır düştü. Olayda otomobil sürücüsü hafif şekilde yaralandı.
Osmaniye’nin Sumbas ilçesinde etkili olan sağanak yağış sonrası Mehmetli beldesinde yeni yapılan kanalizasyon hattının bir kısmında çökük oluştu.
Bu sırada Mahmut Y.’nin kullandığı 80 KL 697 plakalı otomobili bir anda oluşan çöküntünün içine düştü. Aynı yolda yine seyir halinde olan bir tır da oluşan kanalizasyon çöküntüsünden dolayı zor anlar yaşadı. Kaza dolayısıyla otomobil şoförü Mahmut Y. hafif şekilde yaralanırken kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.
Etiketler: Osmaniye Trafik Kazası
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