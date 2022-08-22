Haber Giriş: 22 Ağustos 2022 Pazartesi 22:11Son Güncelleme: Kaynak: AA
Osmaniye’de otomobil ile minibüs çarpıştı: 9 yaralı
[Fotograf: TRT Haber]
Osmaniye’nin Kadirli ilçesinde otomobil ile minibüsün çarpıştığı kazada, 9 kişi yaralandı.
Osmaniye’nin Kadirli ilçesinde S.Y. yönetimindeki otomobil ile M.A. idaresindeki minibüs Şehit Mustafa Yağız Mahallesi’nde çarpıştı.
Kazada, 9 kişi yaralandı.
İhbar üzerine kaza yerine polis ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi.
Yaralılar, sağlık görevlilerince ilçedeki hastanelere kaldırıldı.
Etiketler: Osmaniye Trafik Kazası
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