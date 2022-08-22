Haber Giriş: 22 Ağustos 2022 Pazartesi 19:42Son Güncelleme: Kaynak: AA
İzmir'de 128 düzensiz göçmen kurtarıldı
[Fotograf: AA]
İzmir'in Karaburun, Dikili ve Çeşme ilçeleri açıklarında, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itilen 128 düzensiz göçmen kurtarıldı.
Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Karaburun ilçesi açıklarında can salları içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisinin alınması üzerine Sahil Güvenlik Gemisi görevlendirildi.
Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen 4 can salı içerisindeki toplam 80 düzensiz göçmen karaya çıkartıldı.
Sahil Güvenlik, geri itildiği belirlenen Dikili açıklarındaki 32, Çeşme açıklarındaki 16 düzensiz göçmeni de kurtardı.
Etiketler: Düzensiz Göçmenler İzmir
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