Bolu ve Ankara'ya sağanak uyarısı
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Ankara'nın Nallıhan ilçesi ile Bolu çevreleri için gök gürültülü sağanak uyarısında bulundu.
Genel Müdürlükten yapılan açıklamada, önümüzdeki 2 saatlik periyotta, Ankara'nın Nallıhan ilçesi ile Bolu il merkezi ve batı ilçelerinde gök gürültülü sağanağın, yerel olarak kuvvetli olmasının beklendiği belirtildi.
Açıklamada, ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar ve hortum oluşma riski gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.
Ankara Valiliği uyardı
Ankara Valiliği'nden yapılan açıklamada sağanağın kuvvetli olacağını vurgulanarak vatandaşlar yaşanabilecek olumsuzluklara karşı uyarıldı.
Nallıhan İlçesinde Gök Gürültülü Sağanak Yağışlara Dikkat!— T.C. Ankara Valiliği (@AnkaraValiligi) August 22, 2022
Õnümüzdeki 2 saatlik periyotta Nallıhan ilçemizdeki sağanak yağışların kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.https://t.co/pPxvfRo3I6 pic.twitter.com/Bd4TaB0fdc
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