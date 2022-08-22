Haber Giriş: 22 Ağustos 2022 Pazartesi 18:20Son Güncelleme: Kaynak: AA
Batman'da trafik kazası: 2 ölü, 2 yaralı
[Fotoğraf: TRT Haber Arşiv]
Batman'ın Hasankeyf ilçesinde hafriyat kamyonuna arkadan çarpan otomobildeki 2 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi de yaralandı.
Batman'ın Hasankeyf ilçesi köprüsünde Irak plakalı otomobil, hafriyat kamyonuna arkadan çarptı.
Kazada, otomobilde bulunan 2 kişi olay yerinde hayatını kaybederken, 2 kişi de yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Köprü trafiğe kapatılırken, yaralılar ilk müdahalenin ardından Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne götürüldü.
Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.
Etiketler: Batman Trafik Kazası
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