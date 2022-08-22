Haber Giriş: 22 Ağustos 2022 Pazartesi 18:08Son Güncelleme: Kaynak: AA
Ağrı'da kamyon ile tır çarpıştı: Yol trafiğe kapandı
[Fotograf: AA]
Ağrı'nın Eleşkirt ilçesinde kamyon ile çarpışan tırın sürücüsü yaralandı. Kaza sonrası çıkan yangın nedeniyle trafiğe kapanan yolda uzun araç kuyruğu oluştu.
Ağrı'da H.U.B. idaresindeki tır, Ağrı-Erzurum kara yolunun Eleşkirt ilçesi Sarıcan Deresi mevkisinde B.A yönetimindeki kamyonla çarpıştı.
Diğer sürücülerin haber vermesi üzerine bölgeye sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan tır sürücüsü, ambulansla Eleşkirt Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Çarpışmanın etkisiyle araçlarda çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Etiketler: Ağrı Trafik Kazası
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