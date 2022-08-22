Haber Giriş: 22 Ağustos 2022 Pazartesi 17:18Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Trabzon'da bir araç dereye yuvarlandı: 6 yaralı
[Fotograf: İHA]
Trabzon'un Araklı ilçesinde bir araç dereye devrildi. Meydana gelen trafik kazasında ilk belirlemelere göre 6 kişi yaralandı.
Bayburt'tan Trabzon istikametine gitmekte olan ve sürücüsü henüz belirlenemeyen araç, Tilkibeli-Cevizinsuyu mevkiinde dereye yuvarlandı.
Kazada ilk belirlemelere göre 1'i ağır 6 kişi yaralandı.
Yaralılar olay yerine çağrılan İtfaiye ve 112 ekipleri tarafından dere içerisindeki araçtan uzun uğraşlar sonucu çıkartılırken, yoldan geçen araçlardaki vatandaşlar da ekiplere yardımcı oldu.
Kazayla ilgili inceleme sürüyor.
Etiketler: Trabzon Trafik Kazası
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