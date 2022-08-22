Bayburt'tan Trabzon istikametine gitmekte olan ve sürücüsü henüz belirlenemeyen araç, Tilkibeli-Cevizinsuyu mevkiinde dereye yuvarlandı.

Kazada ilk belirlemelere göre 1'i ağır 6 kişi yaralandı.

Yaralılar olay yerine çağrılan İtfaiye ve 112 ekipleri tarafından dere içerisindeki araçtan uzun uğraşlar sonucu çıkartılırken, yoldan geçen araçlardaki vatandaşlar da ekiplere yardımcı oldu.

Kazayla ilgili inceleme sürüyor.