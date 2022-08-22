Haber Giriş: 22 Ağustos 2022 Pazartesi 16:32Son Güncelleme: Kaynak: AA
Diyarbakır'da yıldırım can aldı
[AA (Arşiv)]
Diyarbakır'ın Çermik ilçesinde, yıldırım isabet eden çoban yaşamını yitirdi.
İlçeye bağlı İkiçeltik Mahallesi kırsalında hayvanlarını otlatan 15 yaşındaki Ağçi Çiçek'e yıldırım isabet etti.
Çobanın cansız bedeni köylülerce bulundu. Olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Çiçek'in cenazesi, Çermik Devlet Hastanesi'ndeki otopsinin ardından köy mezarlığında defnedildi.
Etiketler: Diyarbakır
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