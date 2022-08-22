Haber Giriş: 22 Ağustos 2022 Pazartesi 15:50Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Firari hırsız tuvaletin havalandırma boşluğundan çıktı
Kayseri'de hırsızlık suçundan aranan ve 21 yıl 10 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü, evin tuvalet kısmındaki havalandırma boşluğunda yakalandı.
Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, haklarında kesinleşmiş hapis cezası ile yakalama emri bulunan şahsın yakalanması için çalışma başlattı.
Hakkında 21 yıl 10 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlüye yönelik Gülük Mahallesi'ndeki adrese operasyon düzenlendi.
Evde yapılan aramada tuvalet kısmının havalandırma boşluğu içerisinde saklanan Ü.D. yakalandı.
Havalandırma boşluğundan çıkarılan hükümlü Kayseri Gültepe Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi.
Etiketler: Hırsızlık
Sıradaki Haber
Diyarbakır'da yıldırım can aldı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz