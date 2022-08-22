Haber Giriş: 22 Ağustos 2022 Pazartesi 17:35Son Güncelleme: Kaynak: AA
Artvin'de örtü yangını: 20 dönümlük alan zarar gördü
Artvin'in Ardanuç ilçesinde örtü yangını çıktı. Yangın, ekipler tarafından söndürülürken, yaklaşık 20 dönümlük alan zarar gördü.
İlçeye bağlı Aşağı Irmaklar köyünde çayırlık alanda anız yakılması nedeniyle örtü yangını çıktı. Rüzgarın etkisiyle alevler kısa sürede çevreye yayılarak büyüdü.
Vatandaşların müdahalesine rağmen yangın kontrol altına alınamayınca 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulunuldu. İhbar üzerine bölgeye Ardanuç Belediyesi İtfaiyesi ile Orman İşletmesi yangın söndürme ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin yaklaşık bir saatlik müdahalesinin ardından yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.
Örtü yangınında yaklaşık 20 dönümlük alan zarar gördü.
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