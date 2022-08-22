Kütahya'da Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri ile diğer emniyet birimlerince yılın başından bu yana uyuşturucuyla mücadele çalışmaları kapsamında 536 operasyon düzenledi.

Operasyonlarda 6 kilo uyuşturucu, 9 bin 944 adet sentetik ecza, 933 adet uyuşturucu hap ve 37 kök kenevir ele geçirildi.

Gerçekleşen operasyonlarda gözaltına alınan 38 şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürü Hakan Sıralı, uyuşturucu ticaretiyle ilgili mücadelenin süreceğini belirtti.