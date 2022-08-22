Haber Giriş: 22 Ağustos 2022 Pazartesi 18:19Son Güncelleme: Kaynak: AA
Bursa'da sağanak etkili oldu
[Fotograf: AA]
Bursa'da etkili olan sağanak hayatı olumsuz etkiledi.
Bursa'da yaklaşık yarım saat süren yağış nedeniyle bazı cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu.
Yağış nedeniyle Kent Meydanı, İstanbul Caddesi ve Ankara Yolu Caddesi'nde trafik yoğunluğu görüldü, kazalar meydana geldi.
Sağanağa hazırlıksız yakalanan bazı vatandaşlar otobüs duraklarına ve iş yerlerine sığındı.
Etiketler: Bursa Sağanak Hava Durumu
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