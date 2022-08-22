Gaziantep'te Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince aranan şahısların yakalanması için başlatılan çalışmalar sürüyor.

Ekipler bu kapsamda dolandırıcılık suçundan 41 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan H.O.'yu yakaladı.

Hükümlü adliyedeki işlemlerin ardından cezaevine teslim edildi.