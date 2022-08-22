Haber Giriş: 22 Ağustos 2022 Pazartesi 22:00Son Güncelleme: Kaynak: AA
Gaziantep'te aranan hükümlü yakalandı
[Fotoğraf: Getty]
Gaziantep'te hakkında 41 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.
Gaziantep'te Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince aranan şahısların yakalanması için başlatılan çalışmalar sürüyor.
Ekipler bu kapsamda dolandırıcılık suçundan 41 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan H.O.'yu yakaladı.
Hükümlü adliyedeki işlemlerin ardından cezaevine teslim edildi.
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