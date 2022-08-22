Haber Giriş: 22 Ağustos 2022 Pazartesi 22:59Son Güncelleme: Kaynak: AA
Siirt'te seyir halindeki minibüs yandı
[Fotograf: AA]
Siirt'in Kurtalan ilçesinde bir minibüs seyir halindeyken yandı.
Siirt'in Kurtalan ilçesinde M.Ş.T. idaresindeki minibüs, Karabağlar beldesi yolunda henüz belirlenemeyen nedenle alev aldı.
Sürücü ile araçtaki H.Ö., alev alan araçtan atladı, minibüs şarampole yuvarlandı.
Çevredekilerin olayı 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmesi üzerine olay yerine jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin müdahalesiyle yangın söndürüldü, araç kullanılamaz hale geldi.
Bu arada alevlerin sıçradığı yaklaşık 200 ton saman ile 30 fıstık ağacı da yandı.
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