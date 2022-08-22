Haber Giriş: 22 Ağustos 2022 Pazartesi 23:52Son Güncelleme: Kaynak: AA
Küçükçekmece'deki silahlı kavgayla ilgili 23 tutuklama
[Fotograf: TRT Haber]
İstanbul Küçükçekmece'de 13 kişinin yaralandığı silahlı ve bıçaklı kavgaya karıştığı tespit edilen şüphelilerden 23'ü tutuklandı.
İstanbul Küçükçekmece'de 18 Ağustos'ta bir sitenin yöneticileri ile kafe sahipleri arasında henüz belirlenemeyen nedenle çıkan, silah ve bıçağın da kullanıldığı, 13 kişinin yaralandığı kavgaya karıştığı belirlenen 27 şüpheliden 23'ü polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı.
Dört şüphelinin ise hastanedeki tedavisinin devam ettiği öğrenildi.
Gözaltındaki 23 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.
Etiketler: İstanbul Kavga Bireysel Silahlanma
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