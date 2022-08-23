Erzurum'un Yakutiye ilçesine bağlı Yeşildere mahallesinde bir samanlıkta henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

Hızla büyüyen yangında alevler samanlığın yanındaki evlere sıçradı.

Yangında ilk belirlemelere göre iki ev iki ahır ve üç samanlık zarar gördü.

İhbar üzerine bölgeye giden itfaiye ekiplerinin yangını söndürme çalışmaları sürüyor.