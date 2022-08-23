Haber Giriş: 23 Ağustos 2022 Salı 01:37Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Erzurum'da samanlık yangını: Çevredeki evlere sıçradı
[Fotograf: TRT Haber]
Erzurum'un Yakutiye ilçesinde bir samanlıkta çıkan yangın civardaki evlere sıçradı. İki evin zarar gördüğü yangına itfaiye ekiplerinin müdahalesi sürüyor.
Erzurum'un Yakutiye ilçesine bağlı Yeşildere mahallesinde bir samanlıkta henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.
Hızla büyüyen yangında alevler samanlığın yanındaki evlere sıçradı.
Yangında ilk belirlemelere göre iki ev iki ahır ve üç samanlık zarar gördü.
İhbar üzerine bölgeye giden itfaiye ekiplerinin yangını söndürme çalışmaları sürüyor.
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