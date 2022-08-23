Haber Giriş: 23 Ağustos 2022 Salı 10:17Son Güncelleme: Kaynak: AA
Hatay'da çıkan orman yangını söndürüldü
[Fotograf: AA]
Hatay'ın merkez Antakya ilçesi Habib-i Neccar Dağı eteklerinde orman yangını çıktı. Yangın, ekiplerin çalışmasıyla kontrol altına alındı.
Bağrıyanık Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Olay yerine sevk edilen Hatay Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri, alevleri büyümeden kontrol altına aldı.
Ekiplerin bölgedeki soğutma çalışmaları sürüyor.
Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.
Etiketler: Hatay Orman Yangını Yangın
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