Haber Giriş: 23 Ağustos 2022 Salı 13:40Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kontrollü yıkım paniğe sebep oldu
[Fotograf: İHA]
İzmir depreminde ağır hasar alan 10 katlı binanın kontrollü şekilde yıkımı cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.
Bayraklı ilçesinde 30 Ekim 2020'de meydana gelen 6,6 büyüklüğündeki depremde ağır hasar gören 10 katlı apartmanın yıkımı, ekskavatörle (kazaratar) kontrollü şekilde gerçekleştirildi.
Manavkuyu Mahallesi'ndeki bina, ekskavatörün kirişlere müdahalesiyle bir anda çöktü. Çevre toz bulutuyla kaplandı.
Yıkım anı, bir mahalle sakini tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.
Etiketler: İzmir
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