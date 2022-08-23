Bulgaristan'da gece saatlerinde başlayan ve birçok bölgede su baskınına neden olan sağanak yağış, Edirne'nin sınır bölgelerinde de etkili oldu.

Kapıkule Sınır Kapısı başta olmak üzere Kemalköy ve çevre köylerde şiddetli yağış zor anlar yaşattı.

[Fotoğraf: İHA]

Sınır kapısına giden yol göle döndü, araçların ilerlemekte güçlük çektiği Kapıkule'de, peronlara da su birikti.

Kapıkule bölgesinde yaklaşık 1 saat süren yağış, şehir merkezinde görülmedi.