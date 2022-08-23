Haber Giriş: 23 Ağustos 2022 Salı 11:58Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Edirne'de şiddetli yağış: Yollar göle döndü
[Fotograf: İHA]
Edirne'nin Kapıkule Sınır Kapısı bölgesinde gece saatlerinde etkili olan şiddetli yağış nedeniyle yollar göle döndü, araçlar ilerlemekte güçlük çekti.
Bulgaristan'da gece saatlerinde başlayan ve birçok bölgede su baskınına neden olan sağanak yağış, Edirne'nin sınır bölgelerinde de etkili oldu.
Kapıkule Sınır Kapısı başta olmak üzere Kemalköy ve çevre köylerde şiddetli yağış zor anlar yaşattı.
[Fotoğraf: İHA]
Sınır kapısına giden yol göle döndü, araçların ilerlemekte güçlük çektiği Kapıkule'de, peronlara da su birikti.
Kapıkule bölgesinde yaklaşık 1 saat süren yağış, şehir merkezinde görülmedi.
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