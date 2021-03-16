Ortahisar ilçesine bağlı Trabzon Proje Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde, bazı öğrencilerde COVID-19 belirtileri görülmesi üzerine eğitime ara verildi.

Öğrencilerin kaldığı liseye ait pansiyon karantinaya alındı.

Ortahisar Kaymakamlığı'ndan yapılan açıklamada, İlçe Hıfzısıhha Kurulu'nun kararıyla okulda yüz yüz eğitim durdurularak sınavlara da ikinci bir emre kadar ara verildiği duyuruldu.