Haber Giriş: 16 Mart 2021 Salı 15:51Son Güncelleme: Kaynak: DHA
Trabzon'da bir lisede eğitime ara: Öğrenciler karantinaya alındı
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Trabzon'da bir lisede koronavirüs vakalarının görülmesi üzerine eğitime ara verildi. Liseye ait pansiyon ise karantinaya alındı.
Ortahisar ilçesine bağlı Trabzon Proje Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde, bazı öğrencilerde COVID-19 belirtileri görülmesi üzerine eğitime ara verildi.
Öğrencilerin kaldığı liseye ait pansiyon karantinaya alındı.
Ortahisar Kaymakamlığı'ndan yapılan açıklamada, İlçe Hıfzısıhha Kurulu'nun kararıyla okulda yüz yüz eğitim durdurularak sınavlara da ikinci bir emre kadar ara verildiği duyuruldu.
Etiketler: Koronavirüs Koronavirüs Tedbirleri Karantina
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