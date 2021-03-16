İstanbul'da Sultangazi yönüne doğru ilerleyen sürücü, önce hatalı sollama yapmaya çalıştı.

Bununla da yetinmeyen sürücü sağa sola yaptığı manevralarla, drift atarak trafiği tehlikeye soktu. Sonra da ani fren yaparak aracı yol kenarında durdurdu.

Sürücünün ısrarla trafiği tehlikeye attığı anlar, arkasından gelen başka bir araç içinden cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.