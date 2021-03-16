Haber Giriş: 16 Mart 2021 Salı 15:31Son Güncelleme: Kaynak: DHA
Trafikte art arda tehlike: Önce sollama sonra drift
[Fotoğraf: DHA]
İstanbul'da otomobil sürücüsü hatalı sollama yapmaya çalıştı. Bununla da yetinmeyen sürücü yol kenarında drift yaparak trafiği tehlikeye attı. O anlar kameralara saniye saniye yansıdı.
İstanbul'da Sultangazi yönüne doğru ilerleyen sürücü, önce hatalı sollama yapmaya çalıştı.
Bununla da yetinmeyen sürücü sağa sola yaptığı manevralarla, drift atarak trafiği tehlikeye soktu. Sonra da ani fren yaparak aracı yol kenarında durdurdu.
Sürücünün ısrarla trafiği tehlikeye attığı anlar, arkasından gelen başka bir araç içinden cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.
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