Haber Giriş: 16 Mart 2021 Salı 15:07Son Güncelleme: Kaynak: DHA
Camiden çaldığı ses cihazını kefene sardı
[Fotoğraf: DHA]
Diyarbakır’da öğle vakti bir camiye giren hırsız, 8 bin lira değerindeki ses cihazını çaldı. Hırsızın, cihazı cami içerisindeki kefene sarma anı güvenlik kameralarına yansıdı.
Bağlar ilçesindeki bir camide, öğlen ezanını okumak için gelen cami imamı, ses cihazının olduğu odaya girdi.
Ses sistemi cihazının yerinde olmadığını fark eden imam, güvenlik kameralarını izledi. Görüntülerde, bir kişinin cihazı çaldığı ve kefene sardığı görüldü.
Bağlar İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, camiden 8 bin lira değerindeki ses cihazını çalan hırsızı yakalamak için çalışma başlattı.
Etiketler: Hırsızlık
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