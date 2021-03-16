Bağlar ilçesindeki bir camide, öğlen ezanını okumak için gelen cami imamı, ses cihazının olduğu odaya girdi.

Ses sistemi cihazının yerinde olmadığını fark eden imam, güvenlik kameralarını izledi. Görüntülerde, bir kişinin cihazı çaldığı ve kefene sardığı görüldü.

Bağlar İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, camiden 8 bin lira değerindeki ses cihazını çalan hırsızı yakalamak için çalışma başlattı.

