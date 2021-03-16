Erciş'te yürütülen soruşturma kapsamında, ilçede "tefecilik" suçu işleyerek 40 kişiyi açık faiz oranlarıyla borçlandırdıkları tespit edilen şüphelilere yönelik çalışma başlatıldı.

Ekipler, ilçedeki 7 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda D.Ç, T.P, B.T, M.A, K.Ç. ve T.P. gözaltına alındı.

Evlerdeki aramada ruhsatsız tabanca ve buna ait 66 fişek, farklı kişiler adına düzenlenmiş 11 senet, 31 boş senet ile suçlamalarla ilgili çeşitli belgeler ele geçirildi.

Şüphelilerin jandarmadaki işlemleri sürüyor.