Kocaeli'nin Serdar Mahallesi'nde yaşayan Ayşe Emer, oğlunun tost istemesi üzerine marketten aldığı peyniri kestiğinde içinden eldiven çıktığını söyledi.

Hakkını sonuna kadar arayacağını ve gerekli yerlere şikayetlerde bulunacağını anlatan Emer, şöyle konuştu:

"Firma yetkilileriyle görüştüm. Firma bana özür olarak bir koli malzeme göndermeyi teklif etti. Olay örtbas edilmeye çalışılıyor. Sağlık Bakanlığının sitesinden şikayetimi bildirdim, Gıda Hattı 174'ü aradım. Önce poşet sandım, baktım poşet değil, eldiven. Özellikle bu virüs zamanı insanların sağlığını hiçe saymamaları gerekiyor."