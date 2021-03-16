Haber Giriş: 16 Mart 2021 Salı 14:43Son Güncelleme: Kaynak: AA
Marketten aldığı kaşar peynirinden eldiven çıktı
[Fotoğraf: DHA]
Kocaeli'nin İzmit ilçesinde aldığı kaşar peynirinden eldiven çıkan kadın, "Alo 174 Gıda Hattı"na şikayette bulundu.
Kocaeli'nin Serdar Mahallesi'nde yaşayan Ayşe Emer, oğlunun tost istemesi üzerine marketten aldığı peyniri kestiğinde içinden eldiven çıktığını söyledi.
Hakkını sonuna kadar arayacağını ve gerekli yerlere şikayetlerde bulunacağını anlatan Emer, şöyle konuştu:
"Firma yetkilileriyle görüştüm. Firma bana özür olarak bir koli malzeme göndermeyi teklif etti. Olay örtbas edilmeye çalışılıyor. Sağlık Bakanlığının sitesinden şikayetimi bildirdim, Gıda Hattı 174'ü aradım. Önce poşet sandım, baktım poşet değil, eldiven. Özellikle bu virüs zamanı insanların sağlığını hiçe saymamaları gerekiyor."
Etiketler: Alo 174 Gıda Hattı
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