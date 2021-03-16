Haber Giriş: 16 Mart 2021 Salı 14:21Son Güncelleme: Kaynak: AA
Ağrı Dağı bölgesindeki teröristlere erzak temin eden 4 zanlı tutuklandı
Ağrı Dağı bölgesindeki terör örgütü PKK mensuplarına erzak ve malzeme temin ettikleri iddiasıyla gözaltına alınan 9 zanlıdan 4'ü tutuklandı.
Ağrı İl Jandarma Komutanlığınca, terör örgütü mensuplarının faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik istihbarat çalışmaları sonucunda Ağrı Dağı bölgesinde teröristlere erzak ve malzeme temin eden 9 zanlı tespit edildi.
Bu kişilerin tamamı, Doğubayazıt Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma kapsamında İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Doğubayazıt İlçe Jandarma Komutanlığı timlerince gerçekleştirilen operasyonla gözaltına alındı.
4 zanlı tutuklandı
Adliyeye sevk edilen zanlılardan 4'ü "terörü finanse ettikleri" gerekçesiyle tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Etiketler: Terör Örgütü
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