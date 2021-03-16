Haber Giriş: 16 Mart 2021 Salı 13:54Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kastamonu'da kar yağışı etkili oldu
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Yurt genelinde etkili olan soğuk hava Kastamonu'da da etkili oldu. Şehrin yüksek kesimleri Ilgaz Dağı ve Susuz Yaylası'nda kar yağışı görüldü.
Ilgaz Dağı kesiminde sabah saatlerinde başlayan kar ara ara devam ediyor. Ilgaz Dağı Milli Parkı'nda kayak merkezlerinde kar kalınlığı da arttı.
Araç ilçesinde bulunan Susuz Yaylası'nda gece saatlerinde başlayan kar yağışı sabaha kadar devam etti. Yaylada kar kalınlığı yaklaşık 5 santimetreye ulaştı.
Meteorolojiden alınan bilgiye göre, Ilgaz Dağı'nda kar önümüzdeki günlerde de devam edecek.
Etiketler: Hava Durumu Kar Yağışı Meteoroloji
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