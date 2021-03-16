Karaismailler Mahallesi'nde yaşayan M.D.'ye ait tek katlı evin mutfak bölümünden çıkan dumanı fark eden mahalle sakinleri, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.

Belirtilen adrese gelen itfaiye ekipleri, yangını kısa sürede söndürdü. Yangın sonrasında ev kullanılamaz hale geldi.

İfadesine başvurulan M.D.'nin, kaçak elektrik kullandığı için görevlilerin elektriğini kestiğini, buna sinirlendiği için de evini ateşe verdiğini söylediği öğrenildi.

