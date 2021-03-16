Haber Giriş: 16 Mart 2021 Salı 13:46Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kaçak kullandığı elektriğin kesilmesine sinirlendi, evini yaktı
[Fotoğraf: AA]
Denizli'nin Acıpayam ilçesinde bir kişi, kaçak kullandığı elektriğin kesilmesi üzerine evini ateşe verdi, ev kullanılmaz hale geldi.
Karaismailler Mahallesi'nde yaşayan M.D.'ye ait tek katlı evin mutfak bölümünden çıkan dumanı fark eden mahalle sakinleri, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.
Belirtilen adrese gelen itfaiye ekipleri, yangını kısa sürede söndürdü. Yangın sonrasında ev kullanılamaz hale geldi.
İfadesine başvurulan M.D.'nin, kaçak elektrik kullandığı için görevlilerin elektriğini kestiğini, buna sinirlendiği için de evini ateşe verdiğini söylediği öğrenildi.
Etiketler: Yangın
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