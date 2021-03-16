Haber Giriş: 16 Mart 2021 Salı 13:59Son Güncelleme: Kaynak: İHA
4 ilde FETÖ'nün TSK yapılanmasına operasyon: 9 gözaltı
Kocaeli merkezli dört ilde FETÖ'nün Türk Silahlı Kuvvetleri içerisindeki yapılanmasına yönelik düzenlenen operasyonda 9 şüpheli gözaltına alındı.
Kocaeli Emniyet Müdürlüğü ekipleri, FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün, Türk Silahlı Kuvvetleri içerisindeki yapılanmasının deşifre edilmesine yönelik çalışmalar kapsamında Kocaeli merkezi 4 ilde belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi.
Düzenlenen operasyonlarda 9 şüpheli şahıs yakalanarak gözaltına alındı.
Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.
Etiketler: FETÖ Terör Örgütü
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