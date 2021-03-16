Piyalepaşa Mahallesi Küçük Ulaş Sokak'ta 4 katlı apartmanın çatındaki kiremitlerden birkaçı, henüz belirlenemeyen nedenle park halindeki bir otomobilin üzerine düştü.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri tedbir amacıyla çatıda tehlike oluşturan parçaları söktü.

Çatı parçalarının üzerine düştüğü otomobilde hasar oluştu.