Haber Giriş: 16 Mart 2021 Salı 14:30Son Güncelleme: Kaynak: AA
Yunanistan'a kaçmaya çalışan 2 FETÖ zanlısı tutuklandı
Edirne'de yasa dışı yollardan Yunanistan'a gitmeye çalışırken yakalanan 3 FETÖ zanlısından 2'si tutuklandı.
Edirne Uzunköprü İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince ilçe merkezinde dün yakalanan FETÖ şüphelileri N.B, Ö.A. ve E.G.'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Uzunköprü Adliyesine getirilen şüphelilerden N.B. ve Ö.A. tutuklandı. E.G. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Etiketler: FETÖ Terör Örgütü Yunanistan
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