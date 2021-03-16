Çıplak Ada açıklarında bir şişme botta sığınmacıların bulunduğu bilgisini alan Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, kısa sürede bölgeye ulaştı.

Midilli Adası'na gitmeye çalışırken Yunanistan sahil güvenliği unsurlarınca botları patlatılarak Türk kara sularına itildiği öğrenilen 44 sığınmacı, Cunda Adası'ndaki Sahil Güvenlik Komutanlığı Merkezine getirildi.

Aralarında kadınlar ve çocukların da bulunduğu sığınmacılara giyecek, yiyecek, içecek ve tıbbi malzeme yardımında bulunuldu.