Haber Giriş: 16 Mart 2021 Salı 15:04Son Güncelleme: Kaynak: DHA
Otomobil şarampole yuvarlandı: 3 öğretmen yaralandı
[Fotoğraf: DHA]
Niğde'de görev yaptıkları okula giderken yoldaki buzlanma nedeniyle kaza yapan otomobildeki 3 öğretmen yaralandı.
Niğde'de 3 öğretmen sabah saatlerinde görev yerlerine gitmek için yola çıktı.
M.A. yönetimindeki otomobil, yolda oluşan buzlanma nedeniyle sürücüsünün kontrolünden çıkıp yolun sol tarafındaki şarampole devrildi.
Kazada sürücü M.A. ile meslektaşları Y.Y ve K.A. yaralandı.
Sağlık durumları iyi
Öğretmenler, ihbar üzerine kaza yerine sevk edilen ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
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