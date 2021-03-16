Haber Giriş: 16 Mart 2021 Salı 15:27Son Güncelleme: Kaynak: AA
13 ilde FETÖ operasyonu: 8 tutuklama
[Fotoğraf: Getty]
Şanlıurfa merkezli 13 ilde düzenlenen FETÖ operasyonunda gözaltına alınan 35 şüpheliden 8'i tutuklandı.
Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ile Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele şubeleri ekiplerince 8 Mart'ta Şanlıurfa merkezli İstanbul, Gaziantep, Adıyaman, Gümüşhane, Çanakkale, Aydın, Şırnak, Mardin, Malatya, Sivas, Eskişehir ve Ankara'daki çok sayıda adrese eş zamanlı düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 35 şüphelinin işlemleri tamamlandı.
Aralarında asker, polis ve kamu görevlilerinin de olduğu şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Zanlılardan 8'i tutuklandı, diğerleri ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Etiketler: FETÖ
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